Croácia derrota a França e consegue boa vantagem nas quartas da Liga das Nações

Sólida e eficiente, a Croácia saiu na frente nas quartas de final pela Liga das Nações. Nesta quinta-feira (20), os Ardentes venceram a França por 2 a 0, no estádio Poljud, pelo jogo de ida da competição. Perisic e Budimir marcaram os gols ainda no primeiro tempo. Os Azuis jogaram fora a primeira etapa, fizeram uma partida muito abaixo e se complicam para a partida de volta. Com o resultado, a Croácia pode até perder por um gol de diferença que avança na competição, enquanto a França precisa de uma vitória por três ou mais gols de diferença para seguir no torneio. Agora, as seleções voltam a se encontrar no domingo, às 16h45 (de Brasília), no Stade de France, em Paris, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações. Quem avançar enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre Espanha e Holanda.

Com apoio da torcida, a Croácia iniciou a partida no ataque e foi mais eficiente para sair na frente no confronto. Logo aos quatro minutos, a bola bateu na mão do zagueiro Konaté. O árbitro sinalizou pênalti. Na marca da cal, Kramaric bateu quase no meio, sem força, e Maignan defendeu com a perna esquerda. Os croatas não sentiram a falha e seguiram melhores no jogo. Aos 22 minutos, Budimir marcou de cabeça após cruzamento de Perisic. Nos acréscimos, o camisa 14 ampliou o marcador após bela finalização cruzada, sem chances para o goleiro adversário. A França, por sua vez, não teve uma atuação para esquecer. Ficou refém das jogadas individuais de Mbappé e Dembélé, mas sem sucesso. Quase não assustou o goleiro Livakovic. Além disso, uma marcação passiva e ainda deixou muitos espaços.