Corinthians está próximo de renovar contrato com lateral

Jogador tem vínculo somente até o fim da temporada e poderia assinar pré-contrato com qualquer clube a partir do meio do ano / Crédito: Jogada 10

O Corinthians está próximo de acertar a renovação com um atleta importante de seu elenco. Titular na reta final da temporada passada, o lateral-esquerdo Matheus Bidu assinará um novo contrato com o Timão até o fim de 2027. Pequenos detalhes e a assinatura separam o jogador e clube do Parque São Jorge de anunciarem a renovação do vínculo, segundo o “ge”. Dessa maneira, os principais termos do compromisso já foram fechados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Matheus Bidu tem vínculo somente até o fim deste ano e, dessa forma, poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube em julho.