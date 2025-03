Botafogo realiza treino aberto antes de amistoso

Pela primeira vez no ano, o Botafogo fez um treino aberto nesta quinta-feira (20), a poucos dias do amistoso contra o Novorizontino, às 16h15 deste sábado. Sem partidas desde a eliminação no Campeonato Carioca, o Alvinegro tenta manter ritmo dos jogadores até o início do Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta-feira, os jogadores fizeram atividades realizadas no Espaço Lonier. O trabalho teve foco na força, na parte realizada na academia e treino tático com finalizações e saídas de bola no campo.