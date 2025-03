Betinho Marques: Gabriel Veneno da FÉ, Veneno do Galo

A linda história do promissor atacante da base do Atlético Mineiro

Com um sonho comum do brasileiro, de ser jogador de futebol, tudo começou ali, na escolinha do Betinho, a AFD. Doido pela bola, João Gabriel, precisava treinar, ter fundamentos, era mais que chutar uma bola… Precisava de ajuda, dinheiro, disposição e disponibilidade de alguém para sonhar junto para que as coisas acontecessem.

Direto de Ibicaraí, do Vilarejo Cajueiro, no interior da Bahia, começou a história de Gabriel Veneno (15), a nova promessa do Galo.

Morando na zona rural, o pai de João Gabriel, o jovem Francisco, seguia trabalhando com artefatos de couro no interior da Bahia. A esposa Sandra cuidava de todos os filhos e trabalhava como cabeleleira, a vida era uma sobrevivência dia após dia. Era preciso contar com a benevolência de muita gente e também ter perseverança em abundância para seguir. Mas eles tinham.

— Quer ser jogador mesmo?

De tanto treinar na Escolinha Craques do Futuro (AFD), contando com o apoio total e irrestrito do treinador Beto Damasceno (Betinho), haveria um campeonato no fim de 2019 com as escolinhas de grandes clubes brasileiros (Santos, Bahia, Vitória) e ali JG teria chance de ser visto.

Era o torneio que mudaria a vida de João Gabriel e a escolinha AFD, do Betinho, iria. O torneio seria em Santa Rita de Cássia – BA, cerca de 28h de Ibicaraí e a mais de mil quilômetros distância de casa. O “calo” apertava e Francisco precisava largar o serviço para viver em função do sonho do filho. Era tudo ou tudo.