Zico critica declaração do presidente da Conmebol: ‘Boca fechada é melhor’

Ídolo do Flamengo também se posicionou sobre postura da entidade em caso de racismo contra Luighi, do time sub-20 do Palmeiras

Zico deu sua opinião sobre polêmica declaração do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. O dirigente gerou revolta ao dizer que Libertadores sem clubes brasileiros seria como “ Tarzan sem Chita “. Durante um evento de showbol na última terça-feira (18), o Galinho disse que acredita que o mandatário foi infeliz em sua fala e ainda criticou a postura da entidade no caso de racismo contra Luighi, do Palmeiras.

“Depende do sentido. A Chita era inseparável do Tarzan. Na minha época, não se levava para o lado do racismo. Levando para o lado do racismo, é uma ofensa muito grande. Espero que ele não tenha falado com esse intuito, e sim sobre a importância do futebol brasileiro. Ele deve saber muito bem, porque os últimos campeões foram só brasileiros”, disse o ídolo do Flamengo.

“Eu vejo por esse sentido, mas, hoje, qualquer coisa é levada para o lado do racismo. Ainda mais ele, que não tomou nenhuma atitude forte sobre o que aconteceu com o menino do Palmeiras (Luighi). Ele, de boca fechada, é melhor. Comanda melhor do que falando qualquer coisa”, completou.

O presidente da Conmebol publicou uma nota pedindo desculpas e afirmou que a expressão utilizada se trata de uma “frase popular”. No entanto, a declaração gerou grande repercussão no Brasil. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse que a declaração “parece uma provocação aos clubes brasileiros”.