Vitória nesta 5ª garante o Japão na Copa do Mundo. Veja onde assistir

Caso triunfe sobre o frágil Bahrein (fora venceu por 5 a 0) seleção será a primeira não-anfitriã a se classificar / Crédito: Jogada 10

O Japão pode se tornar a primeira seleção não anfitriã a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos EUA, México e Canadá. Líder do Grupo C das Eliminatórias da Ásia, com 16 pontos, nove à frente da Austrália, recebe o Bahrein na manhã desta quinta-feira, 20/3, às 7h35 (de Brasília). O jogo será no Saitama Stadium (63.700 lugares). O favoritismo é todo japonês,que quando enfrentou o rival, fora de casa, na ida, meteu 5 a 0. O regulamento das Eliminatórias da Ásia determina que os dois primeiros colocados de cada um dos três grupos garantem seis das oito ou nove vagas do continente. Caso vença, o Japão chega a 19 pontos, restando apenas mais três rodadas para o fim da competição. Assim, não seria mais alcançado por Bahrein, Indonésia, China e Arábia Saudita, todos com seis pontos. Mas o mesmo ocorrerá se empatar e rolar empate no jogo Arábia x China.

Onde assistir A ESPN4 e o Disney+ transmitem a partida a partir das 7h35 (de Brasília).

Como estão e escalações de Japão e Bharein O treinador Moriyasu não deixou barato. Vai com força máxima para esta partida. Dessa forma, aumenta ainda mais o favoritismo dos nipônicos. Mas a maior novidade é a presença de Ueda, que se recuperou de lesão. O provável time: Suzuki; Seko, Itakura, Hiroki Ito, Junji Ito, Endo, Tanaka e Mitoma; Kubo, Kamada; Furuhashi. Bahrein está muito na briga pelo terceiro e quarto lugares. Por isso, caso consiga bom resultado, praticamente encaminha vaga à repescagem. Além disso, pode até sonhar com o Top2. Porém, todos sabem que conquistar sucesso neste duelo em Saitama é muito difícil, mesmo com a motivação do time que recentemente foi Campeão da Copa do Golfo.. Até porque, quando jogou em casa diante dos japonenses, a seleção levou de 5 a 0. Uma provável escalação do treiandor Dragan Talajić: Lutfalla; Al-Shamsan, Benadi, Al-Hayam e Al-Khalasi; Saeed e Al-Aswad; Madan, Marhoon e Al-Humaidan; Romaihi. Demais jogos das Eliminatórias da Ásia Além do jogo do Japão, outros oito jogos acontecem nesta quinta-feira pela sétima rodada da terceira fase das Eliminatórias da Ásia. Vale destacar que são 18 equipes divididas em três grupos de seis. As seleções que terminarem nos dois primeiros lugares de cada grupo avançam para a Copa do Mundo de 2026.

Mas as terceiras e quartas colocadas seguem vivas. Afinal, avançam para uma repescagem. As seis seleções jogarão em dois grupos de três, e as vencedoras também se classificam para a Copa de 2026. Mas não para aí: os segundos colocados da repescagem jogam um mata-mata, e quem vencer esse duelo vai para a repescagem mundial, na briga pelas duas últimas vagas para a Copa. Confira a situação de cada Grupo Grupo A

1º Irã, 16 pontos; 2º Uzbequistão, 13; 3ºEmirados, 10; 4º Qatar, 7; 5ºQuirguistão, 3; 6º Coreia do Norte, 2.

Jogos

13h- Irá x Emirados Árabes

13h – Uzbequistão x Quirguistão

16h15 – Qatar x Coreia do Norte