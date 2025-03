Vegetti pode superar Cano e virar top-2 no Vasco; entenda

Com 40 gols pelo Vasco em menos de dois anos desde sua chegada, o artilheiro Vegetti já se encontra numa posição privilegiada no que tange estrangeiros no clube. Atualmente, ocupa a terceira posição dentre os jogadores nascidos fora do Brasil com mais gols com a camisa da Cruz de Malta.

Mas, neste ano de 2025, é possível que Vegetti suba ainda mais nesta lista. Afinal, o segundo colocado – o compatriota Germán Cano, hoje no Fluminense – tem 43 gols e está ao alcance do Pirata. Dessa forma, é possível imaginar que o camisa 99 ultrapassará o “rival” ainda neste ano.