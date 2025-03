Vasco tem cláusula por renovação automática com Léo Jardim

Vasco e o goleiro Léo Jardim ainda não chegaram a um acordo pela renovação contratual do jogador. Com vínculo até o fim de 2025, o Cruz-Maltino aguarda resposta do staff do arqueiro pela proposta de ampliação até 2028, enviada em janeiro deste ano.

O clube, porém, não teme perdê-lo de graça ao fim da temporada. Afinal, existe uma cláusula de renovação automática caso ele atinja 60% dos jogos do Vasco no ano. Se Jardim atuar nestes 60% de compromissos, ativará o gatilho que renovará automaticamente seu contrato até o fim de 2026. Esta renovação, segundo informações do “ge” desta quarta-feira (19), incluem bonificação e aumento salarial.