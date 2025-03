Vasco se aproxima de renovação com Rayan

Rayan, segundo informações do “ge” desta quarta-feira (19), deseja atuar no futebol europeu. Assim, a ideia é que haja a renovação para que o Vasco não perca o atleta de graça. Afinal, a partir de 1º de julho ele poderia assinar pré-contrato com qualquer clube sem custos.

O Vasco está finalizando os trâmites para anunciar a renovação de contrato com o atacante Rayan. O jogador de 18 anos, que possui vínculo apenas até dezembro deste ano, assinará contrato até o fim de 2026 com o Cruz-Maltino.

Filho de Walkmar, ex-jogador do Vasco, o atacante foi revelado nas categorias de base do clube. Rayan chegou a São Januário em 2012, quando tinha apenas 6 anos. Campeão do Sul-Americano sub-20 em 2025, o jogador recebe monitoramento de times europeus desde a base. Ele é, dessa forma, uma das principais joias do Vasco.

Rayan tem cinco gols pelo profissional do Gigante da Colina. Revelado em 2023, ele bateu recorde de Roberto Dinamite, tornando-se o jogador mais jovem a marcar pelo Vasco no Brasileirão, com apenas 16 anos. Ele tem 46 jogos pelo time de cima.