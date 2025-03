Trio de convocados para seleções se torna preocupação do Grêmio

Aravena, Cristian Olivera e Villasanti serão ausências durante período livre de treinos do Imortal para a estreia no Campeonato Brasileiro

Gustavo Quinteros terá que encontrar uma solução para a ausência de três peças importantes do Grêmio durante a preparação para a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Afinal, os atacantes Aravena e Cristian Olivera, além do meio-campista Villasanti, estão presentes em lista de convocados de seleções sul-americanas. O trio não será desfalque para o compromisso seguinte com o Atlético, mas o período em que disputarão as Eliminatórias atrapalhará o planejamento do Imortal.

Aravena concluiu a recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, mas não entra em campo há mais de um mês. Apesar de voltar a ficar à disposição para o clássico que decidiu o título gaúcho, o técnico argentino preferiu não o utilizar. Mesmo com o período inativo, o treinador Ricardo Gareca convocou-o para defender a seleção do Chile. Assim, ele estará disponível para os embates com o Paraguai, de Villasanti, e o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.