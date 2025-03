Super Mundial de Clubes da Fifa será transmitido via rádio

O Grupo adquiriu os direitos de transmissão de todos os 63 jogos da competição, com exibições também em suas redes filiadas e canais Jovem Pan no YouTube. A empresa também tornou-se detentora dos direitos das semifinais e da decisão da Champions League 2024/25.

Do meio digital às raízes das transmissões: o Super Mundial de Clubes servirá a todas tribos de torcedores. Após a CazéTV chegar a um acordo com a DAZN, chegou a vez do Grupo Jovem Pan também adquirir os direitos de exibição do torneio. Este, porém, via rádio na FM 100,9.

As transmissões do Super Mundial contarão com os jornalistas Thiago Asmar (Pilhado) e Mauro Cezar como correspondentes dos Estados Unidos. O torneio acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho, em 12 estádios e 11 cidades do país norte-americano.

“O futebol faz parte do DNA da Jovem Pan, e essa transmissão da Copa Mundial de Clubes reforça nosso compromisso em levar ao público uma cobertura de alto nível, com grandes profissionais e uma entrega multiplataforma de qualidade. Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, transmitimos a fase final da Champions League, consolidando nossa parceria com a UEFA e ampliando nossa presença nas coberturas do futebol internacional”, disse Gabriel Dias, diretor de esportes do Grupo Jovem Pan.

CazéTV no Mundial de Clubes

A CazéTV fechou um acordo de sublicenciamento com a DAZN, dona dos direitos de transmissão da edição inédita do torneio Fifa, para exibição de jogos via Youtube. A parceria prevê a exibição de pelo menos 39 partidas, sendo todos os duelos dos brasileiros e as fases finais (semi e decisão), podendo, portanto, sublicenciar localmente a transmissão linear e gratuita. Ou seja, com sinal aberto no site de vídeos e em plataformas integradas – Samsung TV Plus, Mercado Play, Amazon Prime Video.