Scarpa comenta chegada de William Bigode ao América: ‘Importante estar por perto’

O meia Gustavo Scarpa é um dos principais nomes do Atlético em Minas Gerais. No entanto, além das disputas dentro de campo, ele também está atento à chegada de um novo reforço ao América: o atacante William Bigode. De parceiros no Palmeiras a uma disputa judicial, Scarpa falou sobre a contratação do Coelho.

“É importante estar mais perto, porque quero que esse caso se resolva logo. O que posso fazer? Ele escolheu esse caminho, vai ter que arcar com as consequências, mas não guardo rancor. Só quero o que é meu e está tudo certo”, afirmou Scarpa.