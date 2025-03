São Paulo realiza evento para inauguração de letreiro do Morumbis

Clube e empresa que comprou naming rights do estádio solucionam questão com lei e mudam nome de casa do Tricolor Paulista / Crédito: Jogada 10

O São Paulo realizou, na última terça-feira (18), um evento para inaugurar letreiro do Morumbis. O nome faz alusão a um produto da Mondelez, empresa que comprou os naming rights do estádio e mantém contrato com o clube até o fim de 2026. Aliás, durante a ação no camarote da Mondelez, na casa do Tricolor Paulista, os organizadores explicaram a demora na atualização do letreiro. A Lei Cidade Limpa, que regula a publicidade em áreas públicas da capital paulista, exigiu uma longa negociação com a Prefeitura ainda no primeiro semestre do ano passado. Após esse processo, a nova fachada passou pela caracterização final.