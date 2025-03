Sampaoli elogia Filipe Luís e diz que agressão a Pedro foi a gota d’água no Flamengo

Argentino explica que pediu para deixar o clube carioca após seu preparador físico agredir o atacante e analisa início de carreira do treinador

O técnico Jorge Sampaoli fez uma balanço de seu momento na carreira após a saída do Rennes, da França. Nesse sentido, o argentino relembrou sua passagem pelo Flamengo, revelou, em entrevista ao portal “ge”, que o soco do preparador físico Pablo Fernández em Pedro foi a gota d’água para sua permanência no clube carioca.

Vale lembrar que a agressão aconteceu no dia no dia 29 de julho de 2023, quando 0 Rubro-Negro bateu o Atlético-MG por 2 a 1, fora de casa, e ficou a nove pontos do líder Botafogo.