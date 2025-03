Riquelme sofre entorse no joelho esquerdo e passará por exames no Fluminense

Jovem sentiu dores na região depois de uma dividida no treinamento da última terça-feira e saberá a gravidade do problema ainda nesta quarta

O Fluminense informou que Riquelme sofreu uma entorse no joelho esquerdo no treinamento da última terça-feira (18). Assim, o jovem jogador passará por exames na tarde desta quarta-feira (19) para saber a gravidade do problema.

O moleque de Xerém, que completou 18 anos, passou a sentir dores na região depois de uma dividida no treinamento. Internamente, existe uma preocupação sobre o problema, visto que o atleta é uma opção no sistema ofensivo tricolor.