Paraguai x Chile: onde assistir, escalações, arbitragem

Paraguaios são favoritos e caso vençam, se consolidam de vez na zona de classificação à Copa. Chile, desesperado, tem de vencer / Crédito: Jogada 10

Em sexto lugar nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026, o Paraguai tem mais uma oportunidade para ratificar o bom momento. A seleção que esteve nos últimos lugares embalou com a chegada do treinador Gustavo Costas, tem 17 pontos, se consolidou na zona de classificação (G6). Além disso, abriu três de vantagem para a sétima colocada. Mas pode melhorar ainda mais a sua situação. Afinal, nesta quinta-feira (20/3) às 20h (de Brasília), recebe o Chile, no Defensores del Chaco, em Assunção, pela 13ª rodada. Os chilenos têm 9 pontos, em penúltimo, e precisam vencer para, pelo menos, encostarem no G7, que dá direito a ir à repescagem. Onde assistir O canal SporTV2 transmite a partir das 20h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como está o Paraguai O técnico Gustavo Alfaro não encontra confiança em mais um bom resultado dos paraguaios. E não escondeu isso na coletiva desta quarta-feira.

“Estamos bem, crescemos na competição. Assim, vamos fazer de tudo para tornar possível nosso sonho e jogar a Copa do Mundo de 2026.Para isso, buscaremos mais uma vitória.” Para completar, Alfaro terá quase a força máxima. Embora Diego Torres tenha sido vetado, quase todos os seus principais jogadores estão prontos para a partida que pode fazer o Paraguai avançar um pouco mais rumo à classificação para a Copa. Como está o Chile Precisando desesperadamente de vitória para se manter com alguma chance de classificação à Copa, nem que seja pela repescagem, o técnico Ricardo Gareca, sempre pressionado, mas se sustentando no cargo heroicamente, resolveu fazer uma mudança no time titular dos chilenos. O chileno Paulo Díaz vinha sendo titular nos treinos, mas nesta quarta-feira Gareca escalou Serralda, que, assim, ganha a oportunidade.