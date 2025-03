Operário elimina Londrina nos pênaltis e vai à final do Paranaense

Fantasma vence por 2 a 1 no tempo normal, faz 4 a 1 nos pênaltis e avança à decisão do Estadual pela primeira vez em dez anos

O Operário precisou vencer o Londrina no tempo normal (2 a 1) e nos pênaltis (4 a 1) para assegurar vaga na decisão do Campeonato Paranaense. No tempo normal, Neto Paraíba e Vinicius Mingotti anotaram para os visitantes, e Iago Teles descontou no Estádio do Café, pelo duelo de volta da semifinal.

A equipe da cidade de Ponta Grossa alcança a final da competição pela primeira vez em dez anos e vai aguardar o vencedor de Athletico-PR e Maringá, que se enfrentam nesta quarta, às 20h (de Brasília), na Ligga Arena. No jogo de ida, deu empate por 1 a 1.