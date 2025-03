Mulher que alega relação com Neymar afirma estar grávida

Criadora de conteúdo adulto revelou um suposto envolvimento com o jogador do Santos em festa realizada na última semana

O conteúdo, que teria sido compartilhado originalmente em seu close friends, ganhou repercussão e levantou especulações sobre uma possível gestação do jogador do Santos. Já que ela afirma estar grávida de uma semana e a polêmica festa ter acontecido no dia 10 de março, há nove dias atrás.

A modelo Any Awuada, que teve uma suposta relação com Neymar em festa, segue dando o que falar nas redes sociais. Afinal, nesta quarta-feira (19), vazou um vídeo da influenciadora fazendo um teste de gravidez que deu positivo.

Pouco depois do vazamento, Nayara se pronunciou em suas redes sociais e demonstrou indignação com a exposição. Segundo ela, apenas 27 pessoas tinham acesso à publicação privada, o que a levou a suspeitar que um de seus seguidores tenha sido o responsável por divulgar a informação.

Além disso, a criadora de conteúdo adulto recebeu um comentário dizendo que ela estava interessada na pensão de Neymar. Mas Any Awuada respondeu dizendo que não precisa do dinheiro e que só ela sabe quem é o pai da criança, fazendo mistério com a situação.

“Até a minha neta eu já aposentei se eu quiser, sozinha, sem precisar da pensão de ninguém, até porque um filho não é brincadeira. E vamo lá: vocês não sabem quem é o pai, ninguém sabe, só eu sei. Vamo respeitar um pouquinho”, disse.

Suposta traição de Neymar

A assessoria do jogador nega sua participação na “farra dos parças” na chácara de Rafa Motta, amigo pessoal do atacante, no interior de SP. Contudo, o portal Léo Dias teve acesso a vídeos do helicóptero de Neymar pousado no heliponto local, além de informações sobre seus horários de chegada e partida. Fontes garantem que o veículo desembarcou em Araçoiaba repleto de mulheres, mas horas depois da chegada do camisa 10 à festinha.