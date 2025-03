Modelo expõe envolvimento com jogador ex-Santos e São Paulo em festa privativa

Jogadores da seleção peruana, entre eles, atleta com passagens pelo Peixe e pelo Tricolor Paulista, organizaram a celebração em Lima / Crédito: Jogada 10

A modelo peruana Shirley Arica relatou que teve um caso com Christian Cueva, meio-campista com passagens por Santos e São Paulo. Em entrevista ao programa de televisão “O valor da verdade”, ela indicou que a situação ocorreu em uma festa privativa no bairro Miraflores, em Lima, capital peruana. Jogadores da seleção local foram os responsáveis por organizar a celebração. Além de Cueva, Yoshimar Yotún, ex-Vasco, e Luis Advíncula, do Boca Juniors, também participaram. Shirley ainda contou que havia bebida alcóolica na comemoração e um dos jogadores tentaram deixá-la bêbada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Queriam me embebedar de qualquer maneira, mas perdeu tempo, porque não me embebedo facilmente. Dançamos, mas achei o Yotún mais interessante, mas ele não me deu bola. O outro, o feio, Cueva, é que me deu bola. Beijamos, comecei a ver ele mais bonito, não sei se foi do álcool”, narrou a modelo.

Arica declarou também que houve relação sexual e, inclusive, com troca de companheiros. Posteriormente, o ex-atleta de Santos e São Paulo, e Yotún desabilitaram os comentários em suas postagens nas redes sociais com a repercussão. Durante a participação no programa de televisão, aliás, a modelo deu as respostas com um polígrafo realizando a análise de detecção de mentiras. Confira este trecho da atração. P: Sente que esteve numa armadilha com Christian Cueva, Yoshimar Yotún e Luis Advíncula?

R: Sim (Verdade) P: Você dormiu no quarto de Jefferson Farfán (ex-atacante peruano)? R: Sim (Verdade)

P: Jean Deza (jogador da seleção do Peru) machucou a cabeça? R: Sim (Verdade) P: Todos os seus relacionamentos foram tóxicos?

R: Sim (Verdade) P: Você sofreu tentativa de abuso sexual quando criança? R: Sim (Verdade)