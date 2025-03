Ministério Público conclui julgamento de Arturo Vidal por denúncia de abuso sexual

Meio-campista do Colo-Colo foi acusado pelo crime em novembro do ano passado, após uma festa privada em um bar de Santiago

O Ministério Público do Chile concluiu o julgamento de Arturo Vidal e descartou abuso sexual em denúncia contra o jogador do Colo-Colo, feita em novembro de 2024. O King, como é conhecido, respondia sob acusação de ter drogado uma jovem para agredi-la sexualmente durante uma festa privada de jogadores do Cacique.

O promotor responsável pelo caso, Felipe Cembrano, avaliou depoimentos – incluindo da denunciante e do jogador – e uma série de vídeos da noite do suposto episódio. Após procedimentos e análises, a Promotoria Metropolitana alegou falta de provas cabíveis para caracterizar crime. O MP agora aguarda o laudo médico definitivo do Serviço Médico Legal para encerrar definitivamente a investigação.