Maurício retorna aos treinamentos e será preparado para final no Palmeiras

O Palmeiras segue sua preparação para a partida final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, em Itaquera, no dia 27. Em desvantagem, o time precisa vencer por um gol de diferença para, ao menos, levar a decisão para as penalidades. O time conta com três novidades: o reforço Lucas Evangelista fez o primeiro treino com o grupo, Maurício e o atacante Luighi estão treinando entre os profissionais, após atuarem na Libertadores Sub-20.

Por outro lado, o lateral-direito Marcos Rocha é a ausência. Ele deixou o jogo contra o Corinthians, no último domingo, com dores e sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda. Iniciou tratamento e, caso não consiga atuar, Mayke se torna a opção para o setor, que também pode contar com Gyan.