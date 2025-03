Maringá cala a Ligga Arena, humilha Athletico e se classifica para a final do Paranaense

Dogão fez 3 a 0 na casa do Rubro-Negro e vai decidir o título do estadual contra o Opeário

O Maringá está na final do Campeonato Paranaense. Na noite desta quarta-feira (19), o Dogão bateu o Athletico por 3 a 0, em plena Ligga Arena, e disputará a decisão do Estadual pela quarta vez, sendo a segunda consecutiva, em busca do segundo título. Na decisão, o Tricolor encara o Operário.

A classificação faz com que o clube da Cidade Canção chegue à decisão eliminando a dupla Athletiba na campanha. Já o Athletico só entrará em campo novamente na estreia da Série B, contra o Paysandu, no dia 04 de abril, em Belém.