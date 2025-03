Mais um! Jogador com passagem pelo Vasco se arrisca em carreira musical e lança single; vídeo

Jogador se une a nomes como Gabigol, atacante do Cruzeiro, e Memphis Depay, do Corinthians, que também aliam paixão pela música ao futebol

Levantou a placa de substituição: sai Anderson Talisca, entra o rapper Spark. Depois de alçar voos altos no futebol para seguir os passos de suas referências esportivas, o jogador do Fenerbahçe também decidiu trilhar o caminho de suas inspirações musicais para lançar carreira. Bem como já fez o atacante do Cruzeiro, Gabigol ou Lil Gabi, e Memphis Depay, do Corinthians.

Baiano da base do Vasco da Gama, Talisca – ou melhor, Spark – vem trabalhando nos bastidores há um tempo. O atleta usou influências como Drake, Ty Dolla Sign e Matuê para lançar o single “Neurose”, em parceria com Anezzi. O vídeo vai ao ar às 19h20, no Youtube.