Juntinhos! Entenda as etapas da nova reconciliação de Neymar e Bruna Biancardi

Após superar nova crise sobre suposto caso de infidelidade por parte do astro, o casal decidiu curtir um período juntinho no Rio / Crédito: Jogada 10

Não há crise que perdure na relação entre Neymar e Bruna Biancardi. Uma semana após se envolver em um novo escândalo sobre uma suposta infidelidade, o astro voltou a gozar das boas de seu relacionamento com a mãe de Mavie e Mel. O caminho até a paz e o amor, porém, exigiu longas conversas e paciência ao tempo da amada. O casal esteve fora dos holofotes por uma semana – desde o aniversário de Rafaella Santos, irmã do astro, até essa terça-feira (18), quando Biancardi voltou a aparecer nos stories do noivo. Período este que também serviu para baixar a poeira quanto à festinha privada do jogador numa chácara em Araçoiaba, no interior de São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Há duas versões conflitantes sobre a presença do astro santista na festa com profissionais do sexo, na chácara de um amigo pessoal do jogador. Enquanto a assessoria do camisa 10 nega sua ida ao local, a modelo Any Awauada disse ter recebido R$ 20 mil para ter relações sexuais com ele no evento. As informações da ‘denunciante’ se alinham com as vazadas pelo jornalista Léo Dias.

A crise no relacionamento A versão exposta por Léo Dias alertava para uma nova crise no relacionamento devido ao recebimento de conteúdos da ‘farra dos parças’ por parte de Bruna. De acordo com informações, Biancardi teve acesso a vídeos do noivo rodeado de mulheres na quinta-feira (13), ou seja, dois dias depois da festa privada numa chácara em Araçoiaba da Serra. Os vídeos foram o estopim para o desconforto de Bruna, que se arrastava desde a madrugada de segunda para terça da semana passada – data exata da festa. Isso porque Biancardi teria sido comunicada apenas sobre uma “carona de helicóptero para um amigo” e se incomodou com a demora, de mais de 12 horas, do noivo para retornar à casa. “Celebração ao erro” O silêncio se tornou aliado de Bruna em meio à nova crise no relacionamento, mas a mãe de Mavie ‘deixou escapar’ o que pensa sobre a nova polêmica envolvendo o amado. Isso porque Bruna deixou sua curtida no texto de Morgana Klein, dedicado ao casal, feito para refletir sobre a “celebração ao erro”. Em tom de crítica, a autora seguiu na contramão ao espetáculo que se faz na internet em cima das falhas alheias.

“Não sei se Neymar foi ou não. E, sendo honesta, pouco me importa. Porque, perceba, ninguém torce pelo acerto. O que move o mundo é o erro. Vivemos na era da catarse pública. O erro alheio virou espetáculo, a moral coletiva, um palanque, e o linchamento, um esporte (…) Se ele não errar, se eles derem certo… alguém vai ter que admitir que o problema não é todo homem. Mas o tipo de homem que você escolhe. E isso, convenhamos, se torna uma verdade difícil de engolir”, dizia um trecho. Reconciliação entre Neymar e Biancardi Bruna prontamente recorreu às relações de suporte emocional para lidar com o novo escândalo envolvendo o pai de suas filhas. Grávida de Mel, a influenciadora se refugiou em seu apartamento na capital paulista e curtiu noites na presença de amigas e da irmã Bianca. O jogador, por sua vez, permaneceu na mansão do casal em Santos durante os primeiros dias. Na segunda-feira passada (17), uma semana após a suposta traição, o camisa 10 foi ao encontro de Biancardi em seu helicóptero pessoal – o mesmo visto na festa. Os dois tiveram uma longa DR e depois, ainda de acordo com ‘Extra’, retornaram juntos a Santos.