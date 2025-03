Jornalista colombiano vê Brasil favorito, mas vê Colômbia com boas chances

Brasília já vem sendo pintada de verde e amarelo, para o jogo do Brasil contra a Colômbia na próxima quinta-feira (20/3). As seleções se enfrentam no estádio Mané Garrincha, às 21h30. Apesar de existir uma expectativa pelo público brasileiro de voltar a ver uma vitória da Canarinho, os colombianos também chegam para o embate com otimismo.