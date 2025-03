Itália x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações / Crédito: Jogada 10

Duelo de gigantes do futebol mundial. Nesta quinta-feira (20), Itália e Alemanha se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no San Siro, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações. Quem avançar encara o vencedor do confronto entre Portugal e Dinamarca. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega a Itália Os italianos querem retomar o protagonismo no futebol europeu e vão em busca do título da Liga das Nações. A Itália conseguiu evoluir após uma campanha decepcionante na Eurocopa 2024 e aposta no técnico Luciano Spalletti para levar a seleção ao caminho da glória. Para chegar até as quartas de final, a seleção italiana terminou a primeira fase em segundo lugar do Grupo 2, atrás da França. Contudo, a Itália terá um desfalque importante no sistema defensivo para o jogo desta quinta-feira. Federico Dimarco, lateral da Inter de Milão, lesionado, está fora desta Data Fifa. Além disso, Andrea Cambiaso é tratado como dúvida após se queixar de dores musculares. Como chega a Alemanha Por outro lado, os alemães estão em processo de reformulação sob o comando do técnico Julian Nagelsmann. Dessa maneira, a Alemanha está invicta há seis jogos e chega para esta fase decisiva da Liga das Nações após confirmar a liderança do Grupo 3.

A última derrota da Alemanha aconteceu justamente na eliminação para a Espanha na Eurocopa 2024. No entanto, apesar da boa fase, Julian Nagelsmann precisou lidar com diversas baixas para convocar o time nesta Data Fifa. Kai Havertz, Benjamin Henrichs, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović e Ter Stegen, lesionados, estão fora, mas a perda mais significativa é Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen. Por outro lado, a boa notícia fica por conta do retorno de Goretzka, do Bayern de Munique.