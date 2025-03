Inter foca preparação para ter seis jogadores do elenco em sua estreia na Série A

Diego Rosa, Juninho e Romero já treinam com o restante do elenco do Colorado. Tabata, Gabriel Carvalho e Thiago Maia voltam a ficar à disposição / Crédito: Jogada 10

O Inter se mobilizará para ter seis peças do seu elenco para a estreia no Campeonato Brasileiro, quando enfrentará o Flamengo. Três são as últimas contratações do clube na janela de transferências: o zagueiro Juninho e os meio-campistas Diego Rosa e Óscar Romero. Dois jogadores estão em estágio final de recuperação de lesões: os meias Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. O volante Thiago Maia voltou a ter minutagem. Esta movimentação do Colorado se explica pela maratona exaustiva de partidas que terá em pouco mais de dois meses. A equipe terá pela frente 19 jogos, e o planejamento é amenizar o desgaste físico, com um elenco qualificado disponível para o técnico Roger Machado. No caso, que o comandante possa fazer modificações no Internacional e não haja uma queda relevante do desempenho, especialmente pela diferença técnica das opções.

Juninho, Diego Rosa e Óscar Romero não puderam disputar o Campeonato Gaúcho. Afinal, o trio chegou ao Internacional depois do prazo final de inscrição no Estadual. Apesar disso, eles já trabalham com o restante do elenco para compreender o plano de jogo de Roger Machado. Como os três já estão registrados no BID da CBF, serão opções para o treinador na estreia da equipe na Série A.

O aprimoramento físico é outro processo que os três passam, com uma apreensão maior para as condições de Romero. Isso porque o paraguaio ainda não atuou nesta temporada. Inclusive, já são quatro meses de inatividade. Reforços “caseiros” no Inter A situação dos meio-campistas Bruno Tabata e Gabriel Carvalho é semelhante. A duplalesionou-se ainda durante a pré-temporada e o clube segue com cautela para as suas voltas, mesmo em estágio avançado de recuperação. Até porque o camisa 17 já esteve próximo de retornar aos gramados. Contudo, sofreu um retrocesso em seu processo de tratamento de um desconforto muscular na coxa esquerda.