Influencer realiza faxina nua na casa de jogador do Flamengo; Serviço chega a R$40 mil por mês

Ellen Salles, de 22 anos, cobra de R$2.000 a R$5.000 por serviço em casa de personalidades no Brasil; Contrato tem regras

A influencer Ellen Salles, de 22 anos, revelou em entrevista a Metrópoles, uma maneira diferente de ganhar dinheiro: ela realiza faxinas nua em casa de personalidades no Brasil. Aliás, ela revelou que um jogador do time principal do Flamengo paga pelo seu serviço.

Ellen ainda contou que entre os seus clientes também há um cantor de trap. No entanto, a influencer não revelou quem é o músico e nem quem é o jogador do Rubro-Negro.