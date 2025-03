Iman Ali Dib: Da Síria ao estrelato no futebol e nas redes sociais

Uma publicação compartilhada por Iman Ali Dib (@iman.alidib)

Aliás, no seu Instagram, apenas em três vídeos ela passa de 150 milhões de visualizações. São três reels que estão fixados logo quando abre o seu perfil na rede social.

Além disso, já publicou conteúdos com grandes nomes do futebol, como Neymar, Marcus Rashford, Vinícius Júnior, Rodrygo, Ronaldinho Gaúcho, Xavi Simons, Luva de Pedreiro e muitos outros.

Com seu trabalho nas redes sociais, Iman já conseguiu visitar diversos estádios e países, como Alemanha, Inglaterra e Egito. Aliás, ela participou de um evento da FIFA sobre o novo Mundial de Clubes no Egito a convite do Al Ahly e foi a única brasileira presente no evento.

