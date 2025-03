Gregore revela que recusou ‘ofertas tentadoras’ para seguir no Botafogo

Um dos jogadores mais identificados com a torcida do Botafogo, Gregore precisou dizer “não” a algumas ofertas robustas de outros clubes. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, em 2024, o volante, assim, optou por permanecer no Mais Tradicional, cenário que o coloca perto de uma renovação contratual até 2028.

“Não é difícil ficar no Botafogo. Quando você se destaca, e o clube é campeão você se valoriza, normal. Chegaram propostas tentadoras, mas tivemos uma conversa com John (Textor) e Alessandro (Brito). Eles mostraram um projeto muito importante que eu já sabia, além da importância que eu tenho no clube e eu tomei a decisão de ficar”, relatou o cão de guarda alvinegro, em entrevista ao “ge”.