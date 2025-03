Flamengo tem saldo financeiro positivo no Carioca 2025

Além de conquistar o 39º título do Campeonato Carioca, o Flamengo também fechou o saldo financeiro positivo após as partidas da competição. Seguindo os borderôs da Ferj, o Rubro-Negro lidera o ranking de lucro com a competição. Os clubes, afinal, buscam equilibrar as contas com a operação das partidas.

A estratégia de mandar jogos fora do Rio de Janeiro, aliada às decisões no Maracanã, garantiu ao Flamengo um saldo positivo significativo. O clube, afinal, conseguiu um lucro de R$ 9.306.849,28 até o término do Estadual. Por outro lado, o Vasco ficou na segunda posição com R$ 2.755.341,62. Vice-campeão do Carioca, o Fluminense teve somente um lucro de R$ 590.394,55 e, por último, o Botafogo conseguiu um acumulado de somente R$ 29.934,48. A informação inicial é do “Lance!”.