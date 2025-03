Ex-jogador paraguaio afirma que não existe racismo no futebol

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-jogador paraguaio Carlos Báez aparece endereçando uma polêmica mensagem ao atual presidente da Conmebol, o compatriota Alejandro Domínguez. Mensagem essa que, logo no início, ele faz a afirmação de que não existe racismo no futebol.

“Alejandro Domínguez tem a grande oportunidade, agora mesmo, de frear esse tema de racismo e toda essa estupidez, coisa que, no futebol, não existe. Alejandro, em honra a seu pai (Osvaldo Domínguez). Você sabe porque eu cito seu pai. Ele sabia como era o futebol, os condimentos que tem o futebol. Isso que chamam de racismo, nós, que jogamos futebol, chamamos de provocação. Coisas que usamos, no mundo do futebol, para, psicologicamente, errarem um passe contra a gente ou o goleiro errar a saída de bola. Isso o Palmeiras está chamando de racismo”, disparou.

Em sua explanação, o ex-atleta de notória identificação com o Cerro Porteño chegou a nominar, inclusive, o Palmeiras diante do recente caso na Libertadores Sub-20 envolvendo o atacante Luighi .

Fatídico encontro

Na fase de grupos da Libertadores deste ano, Cerro Porteño e Palmeiras tem dois encontros garantidos no Grupo G. Pela segunda rodada, no dia 9 de abril, o Verdão recebe a representação paraguaia, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). Por sua vez, no dia 5 de maio, é a vez do Ciclón atuar em seus domínios contra o time brasileiro, também às 21h30. O jogo em questão vale pela quarta rodada da primeira fase.

