Empresário de Estêvão, do Palmeiras, revela escolha pelo Chelsea: ‘Enxergou como 10’

O vínculo de Estêvão com o Palmeiras está se encerrando, e restam apenas quatro meses para que o jogador se torne atleta do Chelsea, da Inglaterra, em definitivo. Lá, o craque espera se desenvolver e seguir brilhando. No entanto, antes disso, disputará pelo Alviverde a final do estadual, jogos da Libertadores, do Brasileirão e o Super Mundial de Clubes.

Estêvão, aliás, poderia escolher entre diversos clubes, mas seus agentes optaram pelo Chelsea. O empresário André Cury explica que a decisão foi influenciada pelos investimentos do clube e, principalmente, pelo nível do futebol na Premier League. Além disso, o time londrino foi o único que enxergou a cria do Palmeiras como um camisa 10.