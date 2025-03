Dorival esboça time titular e explica escolha por João Pedro: ‘Momento muito bom’

O técnico Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (19/3), na véspera do duelo contra a Colômbia. Nesta quinta (20/3), o Brasil encara os ”cafeteiros”, às 21h45, no Mané Garrincha, pela 13° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador ressaltou a busca pelo equilíbrio, acredita que os laterais serão importantes no esquema tático e praticamente confirmou o time titular contra a Colômbia.