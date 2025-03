Dois adversários do Fluminense não poderão utilizar seus estádios na Sul-Americana

Unión Española e do San José, integrantes do grupo do Tricolor, não conseguiram as liberações da Conmebol e terão que atuar em outras arenas / Crédito: Jogada 10

A Conmebol divulgou, nesta terça-feira, as datas e horários dos jogos da fase de grupos da Sul-Americana. Nesse sentido, dois adversários do Fluminense não poderão atuar em seus estádios por motivos diferentes. Tratam-se do Unión Española e do GV San José, que não conseguiram as liberações e terão que atuar em outras arenas. Dessa forma, o clube boliviano não mandará seus jogos em Oruro, visto que o Estádio Jesús Bermúdez, que fica a 3.735 m acima do nível do mar (quinta maior altitude do mundo), tem problemas por conta da iluminação.

Diante disso, o San José levará suas partidas para o Estádio Hernando Siles, em La Paz, a 3.650 m acima do nível do mar. A Altitude é a mesma, porém a diferença entre as duas cidades é grande, sendo 4h de locomoção, de automóvel. O Fluminense já atuou na capital boliviana, recentemente, e perdeu para o The Strongest na fase de grupos da Libertadores de 2023.