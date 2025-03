Dinamarca x Portugal: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações

Dinamarca e Portugal se enfrentam, nesta quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), no Feyenoord Stadium, em Roterdã, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações. O segundo duelo está marcado para o próximo domingo (23), no Estádio Parken, em Copenhagen. Quem avançar encara o vencedor do confronto entre Itália e Alemanha.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).