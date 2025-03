Cruzeiro vira sobre o Vasco em São Januário e mantém 100% no Brasileirão sub-20

Cruz-Maltino sai atrás jogando em casa, mas leva a virada por 3 a 1 com três gols no segundo tempo; Raposa lidera

O Cruzeiro mantém o 100% no Brasileirão sub-20. Atuando em São Januário, nesta quarta-feira (19), a Raposa bateu o Vasco, de virada, por 2 a 1, e chegou aos seis pontos em duas partidas. Assim, a equipe é uma das duas que venceram suas duas partidas até o momento, ao lado do Inter, que bateu o Fluminense por 3 a 1, também nesta quarta. O Cruz-Maltino, por sua vez, ainda está à procura de sua primeira vitória, já que empatou na primeira rodada com o América-MG. Fica, então, na décima posição, com um ponto.

O partida começou com muita pressão do Cruzeiro. Em chute de Kaique Kenji, Phillipe Gabriel precisou operar defesa difícil. A Raposa empilhou escanteios, mas não conseguiu abrir o marcador em São Januário. Quem fez isso, aliás, foi o time da casa. Zuccarello fez linda jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para o meio da área. O zagueiro Luiz Gustavo pegou de primeira para fazer 1 a 0, aos 14′. Pouco depois, aos 21′, Bruno Lopes ficou em ótima condição para ampliar, mas parou em Marcelo.

O empate saiu aos 8′ da etapa final. Gustavo Henrique chutou de fora da área, e Cauan Baptistella apareceu no rebote para mandar para o gol praticamente vazio. A virada não demorou. Em contra-ataque, Rhuan Gabriel dominou pela esquerda, cortou para o meio e chutou. A bola desviou no próprio Cauan Baptistella, que, mesmo sem querer, virou o jogo, aos 19′. Ainda houve tempo para o gol de Kaique Kenji, dos melhores em campo. Aos 40′, ele fechou o caixão do time da casa.

A próxima partida do Vasco no Brasileirão é o clássico com o Flamengo, na outra sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), com mando do Rubro-Negro. Antes, a equipe encara o América pela Copa Rio, no sábado (22), às 10h.

O Cruzeiro, que só tem o Brasileirão da categoria pela frente, também tem clássico. Afinal, enfrenta o América, em casa, na próxima quarta (26), pela terceira rodada.