Croácia x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Croácia e França vão reeditar a final da Copa do Mundo de 2018, vencida pelos franceses. Nesta quinta-feira (20), as seleções se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Stadion Poljud, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações. A partida de volta acontece na França, no Stade de France, em Paris, no domingo (23).

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada).