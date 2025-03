Coritiba e Rafinha encaminham rescisão de contrato após polêmica

Diretoria do coxa se reúne com lateral nesta quarta (19) e aguarda apenas a questão burocrática para anunciar a saída do jogador

A passagem de Rafinha pelo Coritiba terminou de maneira conturbada. O clube e jogador encaminharam a rescisão amigável após a polêmica participação do jogador em evento de lendas do Bayern de Munique, na Alemanha. A diretoria do coxa se reuniu com o lateral manhã desta quarta-feira (19) e aguarda apenas a questão burocrática para anunciar a saída do jogador.

Tanto Coritiba como a assessoria do atleta não foram informados que Rafinha participaria do um evento do seu ex-time, na Alemanha. Segundo o clube paranaense, Rafinha informou que precisava ir para o país para resolver questões pessoais. O lateral-direito, contudo, foi um dos participantes no time das lendas na Copa Beckenbauer.