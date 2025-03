Corinthians se manifesta por nota após denúncia de cambismo em plano de sócios

Diretoria do Timão questiona declarações de ex-funcionário e promete colaborar com investigações / Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (19), a diretoria do Corinthians se manifestou sobre casos de cambismo e denúncias envolvendo o programa Fiel Torcedor. O caso ganhou repercussão após uma denúncia e uma reportagem do portal ge, que revelou a dificuldade para comprar ingressos dos jogos do Timão na Arena Itaquera e a venda de bilhetes em grupos de WhatsApp. Setores populares aparecem nas redes sociais por até R$ 600, enquanto lugares “premium”, como as cadeiras do setor Oeste, chegam a R$ 1,5 mil. No comunicado, o Corinthians questionou as declarações do ex-funcionário Marcelo Munhoes, que apontou possíveis irregularidades no programa. O clube recebeu inúmeras reclamações nos últimos meses, sobre principalmente a queda na oferta de ingressos para jogos na Neo Química Arena.

O Corinthians, aliás, afirmou que responderá às declarações de Munhoes no “âmbito legal” e garantiu, portanto, colaboração com o inquérito policial, destacando-se como “uma das maiores vítimas dessa prática e o principal interessado na solução do problema”. Confira trechos da nota oficial do Corinthians O presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Augusto Melo, ao retornar do Paraguai, onde participou do sorteio da CONMEBOL Sudamericana, tomou conhecimento das declarações feitas por um ex-funcionário do Clube, as quais contêm informações incorretas. Diante disso, o Corinthians esclarece que: Desde o início da atual gestão, Augusto Melo tem trabalhado para aprimorar o programa Fiel Torcedor. O clube recebeu diversas propostas para otimizar a gestão dos ingressos, nenhuma delas da empresa BWA, como vem sendo falsamente divulgado. [Nota da redação: na reportagem, o ge mostra que o Corinthians negocia com a Ticket Hub, que pertence a um dos ex-sócios da BWA. A empresa citada pelo clube não aparece como interessada em otimizar a gestão dos ingressos.]