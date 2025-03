Copa do NE: Sousa vence Fortaleza e entra no G4 do Grupo A

O Sousa recebeu o Fortaleza nesta quarta-feira, 19/3, no Marizão. O jogo valeu pela 6ª rodada (penúltima) da fase de grupos da Copa do Nordeste. E o time paraibano fez bonito: venceu por 2 a 1. Foi o primeiro triunfo da história da equipe diante do gigante cearense. Com o resultado, o Sousa foi a 6 pontos no Grupo A. Assim, entrou na zona de classificação (G4). O Fortaleza, com 9 pontos, está em terceiro. Luan Rodrigues marcou duas vezes para o Sousa. Dois belos gols para festa dos pouco mais de dois mil pagantes que vibraram com o time da casa. O Fortaleza marcou com Kervin.

Vale citar que agora os dois times voltam a focar nos seus estaduais. No domingo (dia 23), o Sousa enfrenta o Botafogo-PB pelo jogo de ida da final paraibana. No sábado, dia 22, o Fortaleza faz o jogo de volta da final do Cearense contra o Ceará. Mas como perdeu por 1 a 0 na ida, tem de devolver a derrota para tentar conquistar o caneco estadual.