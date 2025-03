Colômbia finaliza preparação para duelo contra o Brasil. Veja escalação!

Com James Rodríguez, Richard Ríos e Arias no time titular, Cafeteiros devem ter força máxima para o embate contra a Seleção Brasileira

A seleção colombiana fez nesta quarta-feira (19/3), seu último treino visando o duelo contra a Seleção Brasileira. As equipes se enfrentam nesta quinta (20/3), às 21h35, no Mané Garrincha, pela 13° rodada das Eliminatórias da Copa. A atividade de preparação, aliás, aconteceu no palco do jogo contra o Brasil.