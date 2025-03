Bruno Henrique chora em homenagem pelos 100 gols no Flamengo: ‘Para poucos’

Atacante ainda elege o gol contra o Grêmio, pela semifinal da Libertadores 2019, como o mais importante em sua trajetória no rubro-negro / Crédito: Jogada 10

Em sua sétima temporada pelo Flamengo, Bruno Henrique atingiu 100 gols e recebeu uma bela homenagem do clube, nesta quarta-feira (19), no Ninho do Urubu. Em coletiva após treino, o atacante se emocionou e relembrou de sua trajetória de superação para atingir grandes marcas pelo rubro-negro. Ele, principalmente, citou da grave lesão que teve em 2022. “Foi difícil ver gente falando que eu não conseguiria voltar e hoje a gente vê, não só no futebol, mas em outras áreas também, como a medicina está bem evoluída. A gente consegue trabalhar com toda a aparelhagem, o suporte do Flamengo. Quando eu machuquei, me deu total apoio, confiança. Eu precisava naquele momento difícil. Minha determinação me fez, mais uma vez, mostrar para todo mundo o que estavam falando era errado. Eu trabalhei silenciosamente em momentos difíceis, e dei a volta por cima. Como falei em outras entrevistas também, eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. E, hoje, fazendo 100 gols com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos”, declarou em coletiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O gol mais importante? Entre os 100 gols, Bruno Henrique, afinal, elegeu o gol de 2019, na semifinal da Libertadores, quando o rubro-negro goleou o Grêmio por 5 a 0, como o maior importante de sua passagem pelo Flamengo.

“Muito feliz por mais uma conquista individual. O gol mais importante foi em 2019, na semifinal da Libertadores. Também deixo este jogo como o mais marcante”, lembrou o jogador. Aliás, o gol de número 100 foi contra o Vasco, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Além disso, foi também nesta partida que Bruno Henrique lesionou a coxa direita e, por isso, não esteve à disposição do Flamengo para a final. Ele, aliás, ainda não voltou a treinar com o grupo. Aos 34 anos, além dos 100 gols, Bruno Henrique, aliás, acumula 52 assistências em 288 jogos pelo Flamengo. Com contrato até o fim de 2026, ele, afinal, abre mais uma temporada sendo candidato a protagonista.

Outros trechos da coletiva de Bruno Henrique Rei dos Clássicos: “Clássico a gente sabe como é, e vencer é muito importante. Tem aquela zoação também, não só do nosso lado, do torcedor também. Eu entro de forma diferente, isso que me motiva em todos os clássicos. Claro que não escolho o time que quero marcar. O Vasco é a vítima que mais fiz gol, nada pessoal contra eles. É mais a vontade de fazer gol em clássicos e acaba sendo mais contra eles.” Filipe Luís: “É um treinador focado em tudo que passa para a gente, que trabalha, dedicado. Tem pouco tempo de clube e carreira, mas parece que tem anos como treinador. A gente se sente muito feliz tendo o Filipe com a gente.” A frase “outro patamar”: “Nem sei o que dizer. Foi pelo calor do jogo, falei essa frase e acabou viralizando no mundo inteiro. Hoje vendo que todo mundo usa, é uma frase tão normal. Fico muito feliz com essa frase que criei nesse jogo contra o Vasco.”