Alex Sandro, do Flamengo, vê Mundial como teste de força contra europeus

Lateral também tem alta expectativa para enfrentar o Chelsea, adversário do grupo do Rubro-Negro: 'Vamos fazer o nosso melhor'

A menos de 100 dias para o Mundial de Clubes, Alex Sandro é um dos jogadores que vive a expectativa para jogar a competição. O lateral-esquerdo do Flamengo vê o torneio como um teste de força dos clubes da América do Sul contra os grandes clubes europeus. Ele comparou a diferença dos continentes.

“Todos estão super empolgados para esse momento. Acho que tem vários jogadores aqui que ainda não vivenciaram jogar contra grandes equipes, principalmente europeias. Então isso vai ser uma grande chance para eles vivenciarem esse tipo de sensação. Também, muitas vezes, aqui no Brasil se compara a qualidade, seja do Brasil com a América do Sul ou com a Europa. Então, realmente, nesse campeonato a gente vai conseguir ver isso”, destacou em entrevista à Fifa.