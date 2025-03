Zagueiro brasileiro celebra sexto jogo de invencibilidade do DAC 1904

Mateus Brunetti esteve oito vezes na equipe da semana da liga eslovaca e entre os 11 melhores do primeiro turno

Com seis jogos de invencibilidade na Nike Liga, o DAC 1904 segue mostrando força no futebol eslovaco. Nos jogos oficiais no ano de 2025, a equipe acumula três vitórias e o mesmo número de empates.

Zagueiro brasileiro, Mateus Brunetti é um dos principais jogadores do clube na temporada. O atleta, ex-Figueirense, acumula oito indicações para o time da semana e também esteve entre os 11 melhores do primeiro turno.