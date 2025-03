Vegetti, do Vasco, fala sobre título carioca do Flamengo: ‘Foram beneficiados’

Atacante do Cruz-Maltino, porém, também afirmou que o Rubro-Negro teve méritos na conquista do estadual sobre o Fluminense

Artilheiro do Vasco, Vegetti voltou a criticar a arbitragem do Campeonato Carioca e afirmou que o Flamengo teve um “benefício” para conquistar o título estadual. O atacante reforçou que Wesley e Bruno Henrique deveriam ser expulsos. Além disso, ele também disse que o gol do camisa 27 do Rubro-Negro estava em posição irregular.

“Quando se falou no jogo do Carioca, eles foram muito melhores. Todo mundo vai falar, eles jogaram bem e fizeram de tudo para ganhar. Mas está claro que no primeiro jogo, se o Wesley fosse expulso, o jogo mudava. No segundo jogo, se o Bruno Henrique fosse expulso, o jogo mudava. O gol dele também estava em impedimento”, disparou Vegetti.