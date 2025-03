Torcida do Palmeiras protesta no Allianz e pede clima de guerra contra o Corinthians

Nesta terça-feira (18), torcedores do Palmeiras picharam os muros do Allianz Parque e a bilheteria em protesto após a derrota na primeira partida da final do Campeonato Paulista para o Corinthians. No domingo, Yuri Alberto marcou o único gol do confronto, dando vantagem ao Timão, que pode empatar em Itaquera para ser campeão.

Os funcionários do Alviverde precisaram repintar os muros e apagar as pichações. As mensagens traziam frases como “encarar o clássico como uma guerra” e faziam alusão a uma declaração de Felipão no início dos anos 2000 sobre ter raiva do Corinthians. Em campo, o Palmeiras busca o título e também o tetracampeonato inédito do Paulistão, já que venceu as últimas três edições, de 2022 a 2024.