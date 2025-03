São Paulo realiza treino técnico sem presença de Lucas Moura

Além do meia, Ferraresi e Bobadilla também ficam entre os principais desfalques do Tricolor Paulista nas atividades no CT da Barra Funda

O São Paulo retornou aos treinos na manhã de terça-feira (18), realizando atividades no gramado do Centro de Treinamento da Barra Funda. Isso ocorreu após uma série de testes e avaliações físicas na segunda-feira. O técnico Luis Zubeldía, juntamente com sua comissão, conduziu sessões de treinamento que mesclaram exercícios com bola e estímulos aeróbicos, sob a supervisão da equipe de preparação física.

O treinador não contou com Lucas Moura no treino. O meia segue em tratamento por um trauma no joelho direito sofrido contra o Palmeiras. Além dele, o zagueiro Ferraresi e o volante Bobadilla não estiveram presentes no treino pelas convocações para atuar por suas seleções nas Eliminatórias.

Outros atletas da base, como o zagueiro Igão e o lateral direito Maik, também se ausentaram das atividades. Eles foram convocados para a partida do time sub-20 contra o Atlético-GO, na quarta-feira, em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

Por fim, a equipe tricolor retornará aos treinos na manhã desta quarta-feira, novamente no CT da Barra Funda, com foco na estreia do Brasileirão. O São Paulo fará sua estreia no próximo dia 30, enfrentando o Sport no Estádio do Morumbi, às 16h (horário de Brasília).