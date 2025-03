Premier League adia uso do impedimento semiautomático após recorde de espera do VAR

Com isso, a introdução da tecnologia na Premier League, prevista para após a pausa para a Data Fifa deste mês, foi adiada. Mesmo assim, a Federação Inglesa de Futebol confirmou que fará novos testes em três jogos das quartas de final da Copa da Inglaterra e continuará utilizando a tecnologia nas semifinais e na final. No entanto, o Preston, que enfrentará o Aston Villa, não poderá operar o sistema por ser um clube que não dispõe da infraestrutura necessária.

A Premier League adiou a implementação da tecnologia do impedimento semiautomático após uma falha no jogo entre Bournemouth e Wolves , pela Copa da Inglaterra. Testada em sete dos oito jogos da quinta fase, a tecnologia não funcionou no Vitality Stadium e resultando em uma espera recorde de oito minutos. Durante esse tempo, o VAR, Timothy Wood, revisou o lance três vezes antes de anular o gol de Milos Kerkez, do Bournemouth, por impedimento.

De acordo com informações do ‘The Guardian’, fontes da Premier League afirmam que ainda há interesse em adotar o impedimento semiautomático nesta temporada, mas isso depende do apoio dos clubes. A data mais próxima para a implementação seria no fim de semana de 5 e 6 de abril, porém, alguns clubes questionam se essa mudança deveria ocorrer, faltando apenas oito rodadas para o fim do Campeonato Inglês.