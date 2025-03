Nacional e Peñarol querem disputar o Gauchão

Na figura do presidente Ignacio Rubio, o Carbonero conversou com representantes de Grêmio e Inter durante o sorteio das chaves de Liberta e Sul-Americana, na sede da Conmebol. E, pelo que se sabe, a diretoria do Colorado foi quem aparentou estar mais empolgada e adepta a possibilidade.

Ainda não se sabe maiores detalhes de como esse movimento seria possível, quando ocorreria e até mesmo se existe algum impedimento jurídico para tal. Seja com outros participantes do Gauchão “vetando” Nacional e Peñarol ou mesmo em algum trecho do regulamento referente ao estadual do Rio Grande do Sul.

Dois aspectos essenciais podem explicar a intenção da dupla uruguaia em jogar o Campeonato Gaúcho. Além de incrementar um calendário que, hoje, conta com uma carga de jogos bem inferior ao que ocorre no Brasil, por exemplo, Nacional e Peñarol podem se valer do elemento financeiro com a disputa de um torneio no país vizinho.